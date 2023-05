сегодня



Новое видео THE ZENITH PASSAGE



"Lexicontagion", новое видео группы THE ZENITH PASSAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Datalysium", выходящего 21 июля на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"The Axiom Of Error"

"Algorithmic Salvation"

"Lexicontagion"

"Synaptic Depravation"

"Deletion Cult"

"Divinertia I"

"Divinertia II"

"Automated Twilight"

"Datalysium"







