сегодня



Новое видео группы THE ZENITH PASSAGE



"Divinertia II" , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Datalysium", выходящего 21 июля на Metal Blade Records.



Трек-лист:

"The Axiom Of Error"

"Algorithmic Salvation"

"Lexicontagion"

"Synaptic Depravation"

"Deletion Cult"

"Divinertia I"

"Divinertia II"

"Automated Twilight"

"Datalysium"







+0 -0



просмотров: 73