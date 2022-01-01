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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 13
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Gorguts

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9 дек 2022 : 		 GORGUTS возвращаются на сцену

13 апр 2016 : 		 GORGUTS стали жертвами вандализма

7 апр 2016 : 		 Новая песня GORGUTS

25 фев 2016 : 		 Новый ЕР GORGUTS выйдет в мае

20 авг 2015 : 		 Новый альбом GORGUTS будет состоять из одного трека

11 фев 2015 : 		 Переиздание GORGUTS выйдет в апреле

9 апр 2014 : 		 GORGUTS выпустят бокс-сет

18 мар 2014 : 		 GORGUTS расстались с ударником

30 авг 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS доступен для прослушивания

27 авг 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

30 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

11 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от GORGUTS

19 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома GORGUTS

5 июн 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS выйдет в июне

6 фев 2013 : 		 GORGUTS на SEASON OF MIST

7 мар 2012 : 		 Видео с выступления GORGUTS

29 дек 2011 : 		 Альбом GORGUTS выйдет на виниле

28 фев 2011 : 		 Лидер GORGUTS о новом альбоме

27 янв 2011 : 		 Альбомы GORGUTS выйдут на виниле

27 май 2010 : 		 GORGUTS работают над новым альбомом

24 мар 2010 : 		 Семплы новой песни GORGUTS

14 мар 2009 : 		 Реформированные GORGUTS работают над новым материалом
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|||| сегодня

GORGUTS возвращаются на сцену



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GORGUTS отыграют первый за почти шесть лет концерт в рамках Decibel Magazine Metal & Beer Fest: Philly, который пройдет 14 апреля в Fillmore, Philadelphia, Pennsylvania. По этому случаю Luc Lemay сказал следующее:

«Дорогие поклонники, я просто хочу сказать, что мы очень рады стать частью фестиваля Decibel's Metal & Beer Fest! Это особенный момент для группы, возвращающейся на сцену после перерыва, поэтому мы решили подготовить для вас подборку песен, которые не исполнялись вживую более 25 лет».




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