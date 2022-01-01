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GORGUTS возвращаются на сцену



GORGUTS отыграют первый за почти шесть лет концерт в рамках Decibel Magazine Metal & Beer Fest: Philly, который пройдет 14 апреля в Fillmore, Philadelphia, Pennsylvania. По этому случаю Luc Lemay сказал следующее:



«Дорогие поклонники, я просто хочу сказать, что мы очень рады стать частью фестиваля Decibel's Metal & Beer Fest! Это особенный момент для группы, возвращающейся на сцену после перерыва, поэтому мы решили подготовить для вас подборку песен, которые не исполнялись вживую более 25 лет».







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