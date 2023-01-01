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*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Gorguts

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22 окт 2023 : 		 GORGUTS начнут работу уже осенью

9 дек 2022 : 		 GORGUTS возвращаются на сцену

13 апр 2016 : 		 GORGUTS стали жертвами вандализма

7 апр 2016 : 		 Новая песня GORGUTS

25 фев 2016 : 		 Новый ЕР GORGUTS выйдет в мае

20 авг 2015 : 		 Новый альбом GORGUTS будет состоять из одного трека

11 фев 2015 : 		 Переиздание GORGUTS выйдет в апреле

9 апр 2014 : 		 GORGUTS выпустят бокс-сет

18 мар 2014 : 		 GORGUTS расстались с ударником

30 авг 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS доступен для прослушивания

27 авг 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

30 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

11 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от GORGUTS

19 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома GORGUTS

5 июн 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS выйдет в июне

6 фев 2013 : 		 GORGUTS на SEASON OF MIST

7 мар 2012 : 		 Видео с выступления GORGUTS

29 дек 2011 : 		 Альбом GORGUTS выйдет на виниле

28 фев 2011 : 		 Лидер GORGUTS о новом альбоме

27 янв 2011 : 		 Альбомы GORGUTS выйдут на виниле

27 май 2010 : 		 GORGUTS работают над новым альбомом

24 мар 2010 : 		 Семплы новой песни GORGUTS

14 мар 2009 : 		 Реформированные GORGUTS работают над новым материалом
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|||| 22 окт 2023

GORGUTS начнут работу уже осенью



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В рамках недавнего интервью с вокалистом GORGUTS у него спросили, как обстоят дела с новым материалом:

«Над новым альбомом я начну работать сразу после этого тура. У меня был долгий перерыв в сочинительстве. Мне было просто не до этого. И я не чувствовал, что мне есть что сказать. Но теперь у меня есть более четкое видение того, что я хочу сделать, так что это будет более легкой задачей»




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