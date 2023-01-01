22 окт 2023



GORGUTS начнут работу уже осенью



В рамках недавнего интервью с вокалистом GORGUTS у него спросили, как обстоят дела с новым материалом:



«Над новым альбомом я начну работать сразу после этого тура. У меня был долгий перерыв в сочинительстве. Мне было просто не до этого. И я не чувствовал, что мне есть что сказать. Но теперь у меня есть более четкое видение того, что я хочу сделать, так что это будет более легкой задачей»







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