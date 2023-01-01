сегодня



GORGUTS сменили ударника



Гитарист GORGUTS Luc Lemay сообщил, что Patrice Hamelin покинул состав коллектива:



«Привет всем, я сегодня хочу сообщить, что барабанщик Michel Bélanger присоединится к Gorguts, так как Patrice Hamelin покинул группу по личным причинам и чтобы заняться своим бизнесом.



Мы хотим пожелать Patrice всего наилучшего и поблагодарить его за все эти годы совместной работы на сцене! Мы любим тебя, друг!



Я познакомился с Michel несколько лет назад, отыграв два концерта с Deviant Process из города Квебек. Его талант поразил меня буквально сразу! Он очень опытный, талантливый, сосредоточенный и увлеченный музыкант.



Нам не терпится выйти на сцену Maryland Death Fest следующей весной вместе с ним!»







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