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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Gorguts

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13 дек 2023 : 		 GORGUTS сменили ударника

22 окт 2023 : 		 GORGUTS начнут работу уже осенью

9 дек 2022 : 		 GORGUTS возвращаются на сцену

13 апр 2016 : 		 GORGUTS стали жертвами вандализма

7 апр 2016 : 		 Новая песня GORGUTS

25 фев 2016 : 		 Новый ЕР GORGUTS выйдет в мае

20 авг 2015 : 		 Новый альбом GORGUTS будет состоять из одного трека

11 фев 2015 : 		 Переиздание GORGUTS выйдет в апреле

9 апр 2014 : 		 GORGUTS выпустят бокс-сет

18 мар 2014 : 		 GORGUTS расстались с ударником

30 авг 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS доступен для прослушивания

27 авг 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

30 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

11 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от GORGUTS

19 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома GORGUTS

5 июн 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS выйдет в июне

6 фев 2013 : 		 GORGUTS на SEASON OF MIST

7 мар 2012 : 		 Видео с выступления GORGUTS

29 дек 2011 : 		 Альбом GORGUTS выйдет на виниле

28 фев 2011 : 		 Лидер GORGUTS о новом альбоме

27 янв 2011 : 		 Альбомы GORGUTS выйдут на виниле

27 май 2010 : 		 GORGUTS работают над новым альбомом

24 мар 2010 : 		 Семплы новой песни GORGUTS

14 мар 2009 : 		 Реформированные GORGUTS работают над новым материалом
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|||| сегодня

GORGUTS сменили ударника



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Гитарист GORGUTS Luc Lemay сообщил, что Patrice Hamelin покинул состав коллектива:

«Привет всем, я сегодня хочу сообщить, что барабанщик Michel Bélanger присоединится к Gorguts, так как Patrice Hamelin покинул группу по личным причинам и чтобы заняться своим бизнесом.

Мы хотим пожелать Patrice всего наилучшего и поблагодарить его за все эти годы совместной работы на сцене! Мы любим тебя, друг!

Я познакомился с Michel несколько лет назад, отыграв два концерта с Deviant Process из города Квебек. Его талант поразил меня буквально сразу! Он очень опытный, талантливый, сосредоточенный и увлеченный музыкант.

Нам не терпится выйти на сцену Maryland Death Fest следующей весной вместе с ним!»

GORGUTS Part Ways With Drummer PATRICE HAMELIN; Replacement Announced




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