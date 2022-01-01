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DARK FORTRESS всё
DARK FORTRESS опубликовали следующее сообщение:
«Настоящим мы объявляем о ликвидации DARK FORTRESS. Мы давно к этому шли, и это было очень трудное решение. Но поскольку мы не хотели просто позволить группе развалиться, мы решили завершить DARK FORTRESS с шиком, достойно и надлежащим образом, что является нашим долгом не только перед нашими поклонниками и всеми людьми, которые поддерживали нас на протяжении более двух десятилетий, но и перед самими собой. Поэтому мы с гордостью объявляем о нашем заключительном туре вместе с сохедлайнерами The Spirit и специальными гостями, Asphagor. Приходите и давайте отпразднуем это событие еще раз. Это будет ваш последний шанс увидеть DARK FORTRESS вживую».
Даты выступлений:
May
3 - Saarbrücken, Germany - Garage
4 - Aarau, Switzerland - Kiff
5 - Paris, France - Backstage
6 - Gent, Belgium - Asgaard
7 - London, UK - Boston Music Room
8 - Rotterdam, Netherlands - Baroeg
9 - Bochum, Germany - Matrix
10 - Berlin, Germany - Hole 44
11 - Leipzig, Germany - Hellraiser
12 - Poznań, Poland - U Bazyla
13 - Wien, Austria - Viper Room
14 - München, Germany - Backstage
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