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DARK FORTRESS всё



DARK FORTRESS опубликовали следующее сообщение:



«Настоящим мы объявляем о ликвидации DARK FORTRESS. Мы давно к этому шли, и это было очень трудное решение. Но поскольку мы не хотели просто позволить группе развалиться, мы решили завершить DARK FORTRESS с шиком, достойно и надлежащим образом, что является нашим долгом не только перед нашими поклонниками и всеми людьми, которые поддерживали нас на протяжении более двух десятилетий, но и перед самими собой. Поэтому мы с гордостью объявляем о нашем заключительном туре вместе с сохедлайнерами The Spirit и специальными гостями, Asphagor. Приходите и давайте отпразднуем это событие еще раз. Это будет ваш последний шанс увидеть DARK FORTRESS вживую».



Даты выступлений:



May

3 - Saarbrücken, Germany - Garage

4 - Aarau, Switzerland - Kiff

5 - Paris, France - Backstage

6 - Gent, Belgium - Asgaard

7 - London, UK - Boston Music Room

8 - Rotterdam, Netherlands - Baroeg

9 - Bochum, Germany - Matrix

10 - Berlin, Germany - Hole 44

11 - Leipzig, Germany - Hellraiser

12 - Poznań, Poland - U Bazyla

13 - Wien, Austria - Viper Room

14 - München, Germany - Backstage







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