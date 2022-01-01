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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Dark Fortress

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9 дек 2022 : 		 DARK FORTRESS всё

7 фев 2022 : 		 DARK FORTRESS расстались с барабанщиком

1 мар 2020 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

15 фев 2020 : 		 Новая песня DARK FORTRESS

20 янв 2020 : 		 Новая песня DARK FORTRESS

21 дек 2019 : 		 Новая песня DARK FORTRESS

8 дек 2019 : 		 Новый альбом DARK FORTRESS выйдет зимой

10 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового релиза DARK FORTRESS

7 окт 2019 : 		 DARK FORTRESS завершают работу над альбомом

24 окт 2017 : 		 Переиздания DARK FORTRESS выйдут осенью

4 ноя 2016 : 		 Рассказ о переиздании DARK FORTRESS

15 дек 2015 : 		 DARK FORTRESS продлили соглашение с Century Media

13 окт 2014 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

23 дек 2013 : 		 DARK FORTRESS завершили запись

8 окт 2010 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

29 янв 2010 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

29 ноя 2009 : 		 Трек-лист нового альбома DARK FORTRESS

30 июл 2009 : 		 DARK FORTRESS приступили к записи альбома

18 окт 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома DARK FORTRESS

17 мар 2006 : 		 DARK FORTRESS собираются поехать в тур
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DARK FORTRESS всё



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DARK FORTRESS опубликовали следующее сообщение:

«Настоящим мы объявляем о ликвидации DARK FORTRESS. Мы давно к этому шли, и это было очень трудное решение. Но поскольку мы не хотели просто позволить группе развалиться, мы решили завершить DARK FORTRESS с шиком, достойно и надлежащим образом, что является нашим долгом не только перед нашими поклонниками и всеми людьми, которые поддерживали нас на протяжении более двух десятилетий, но и перед самими собой. Поэтому мы с гордостью объявляем о нашем заключительном туре вместе с сохедлайнерами The Spirit и специальными гостями, Asphagor. Приходите и давайте отпразднуем это событие еще раз. Это будет ваш последний шанс увидеть DARK FORTRESS вживую».

Даты выступлений:

May
3 - Saarbrücken, Germany - Garage
4 - Aarau, Switzerland - Kiff
5 - Paris, France - Backstage
6 - Gent, Belgium - Asgaard
7 - London, UK - Boston Music Room
8 - Rotterdam, Netherlands - Baroeg
9 - Bochum, Germany - Matrix
10 - Berlin, Germany - Hole 44
11 - Leipzig, Germany - Hellraiser
12 - Poznań, Poland - U Bazyla
13 - Wien, Austria - Viper Room
14 - München, Germany - Backstage

DARK FORTRESS Call It Quits; Farewell European Tour Dates Confirmed For May 2023




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