Концертное видео DARK FORTRESS



DARK FORTRESS опубликовали концертное видео на композицию Pulling At Threads. Этот трек взят из альбома “Anthems From Beyond The Grave - Live In Europe 2023”, релиз которого намечен на 17 января. http://www.thetruedarkfortress.com







