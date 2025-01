сегодня



Концертное видео DARK FORTRESS



DARK FORTRESS опубликовали концертное видео на композицию "The Silver Gate". Этот трек взят из альбома “Anthems From Beyond The Grave - Live In Europe 2023”, релиз которого состоялся 17 января:



CD

Intro

"CataWomb"

"The Silver Gate"

"Isa"

"Pulling At Threads"

"Crimson Tears"

"Cohorror"

"Self Mutilation"

"Chrysalis"

"Ylem"

"Insomnia"

"Evenfall"

"Baphomet"



2LP/Digital Album



Intro

"CataWomb"

"The Silver Gate"

"Isa"

"Pulling At Threads"

"Crimson Tears"

"Cohorror"

"Self Mutilation"

"Chrysalis"

"To Harvest The Artefacts Of Mockery"

"Ylem"

"Insomnia"

"Evenfall"

"Baphomet"

"Sycamore Trees" (Outro)







