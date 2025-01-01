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Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
60
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
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Dark Fortress
Германия
Black Metal
http://www.thetruedarkfortress.com
Myspace:
http://www.myspace.com/darkfortress
Facebook:
https://www.facebook.com/officialdarkfortress
20 янв 2025
:
Концертное видео DARK FORTRESS
16 ноя 2024
:
Концертное видео DARK FORTRESS
9 дек 2022
:
DARK FORTRESS всё
7 фев 2022
:
DARK FORTRESS расстались с барабанщиком
1 мар 2020
:
Новое видео DARK FORTRESS
15 фев 2020
:
Новая песня DARK FORTRESS
20 янв 2020
:
Новая песня DARK FORTRESS
21 дек 2019
:
Новая песня DARK FORTRESS
8 дек 2019
:
Новый альбом DARK FORTRESS выйдет зимой
10 ноя 2019
:
Фрагмент нового релиза DARK FORTRESS
7 окт 2019
:
DARK FORTRESS завершают работу над альбомом
24 окт 2017
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Переиздания DARK FORTRESS выйдут осенью
4 ноя 2016
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Рассказ о переиздании DARK FORTRESS
15 дек 2015
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DARK FORTRESS продлили соглашение с Century Media
13 окт 2014
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Новое видео DARK FORTRESS
23 дек 2013
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DARK FORTRESS завершили запись
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Новое видео DARK FORTRESS
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Новое видео DARK FORTRESS
29 ноя 2009
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Трек-лист нового альбома DARK FORTRESS
30 июл 2009
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DARK FORTRESS приступили к записи альбома
18 окт 2006
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Обнародовано название нового альбома DARK FORTRESS
17 мар 2006
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DARK FORTRESS собираются поехать в тур
сегодня
Концертное видео DARK FORTRESS
DARK FORTRESS опубликовали концертное видео на композицию "The Silver Gate". Этот трек взят из альбома “Anthems From Beyond The Grave - Live In Europe 2023”, релиз которого состоялся 17 января:
CD
Intro
"CataWomb"
"The Silver Gate"
"Isa"
"Pulling At Threads"
"Crimson Tears"
"Cohorror"
"Self Mutilation"
"Chrysalis"
"Ylem"
"Insomnia"
"Evenfall"
"Baphomet"
2LP/Digital Album
Intro
"CataWomb"
"The Silver Gate"
"Isa"
"Pulling At Threads"
"Crimson Tears"
"Cohorror"
"Self Mutilation"
"Chrysalis"
"To Harvest The Artefacts Of Mockery"
"Ylem"
"Insomnia"
"Evenfall"
"Baphomet"
"Sycamore Trees" (Outro)
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Сообщений нет