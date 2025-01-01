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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 36
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Dark Fortress

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20 янв 2025 : 		 Концертное видео DARK FORTRESS

16 ноя 2024 : 		 Концертное видео DARK FORTRESS

9 дек 2022 : 		 DARK FORTRESS всё

7 фев 2022 : 		 DARK FORTRESS расстались с барабанщиком

1 мар 2020 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

15 фев 2020 : 		 Новая песня DARK FORTRESS

20 янв 2020 : 		 Новая песня DARK FORTRESS

21 дек 2019 : 		 Новая песня DARK FORTRESS

8 дек 2019 : 		 Новый альбом DARK FORTRESS выйдет зимой

10 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового релиза DARK FORTRESS

7 окт 2019 : 		 DARK FORTRESS завершают работу над альбомом

24 окт 2017 : 		 Переиздания DARK FORTRESS выйдут осенью

4 ноя 2016 : 		 Рассказ о переиздании DARK FORTRESS

15 дек 2015 : 		 DARK FORTRESS продлили соглашение с Century Media

13 окт 2014 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

23 дек 2013 : 		 DARK FORTRESS завершили запись

8 окт 2010 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

29 янв 2010 : 		 Новое видео DARK FORTRESS

29 ноя 2009 : 		 Трек-лист нового альбома DARK FORTRESS

30 июл 2009 : 		 DARK FORTRESS приступили к записи альбома

18 окт 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома DARK FORTRESS

17 мар 2006 : 		 DARK FORTRESS собираются поехать в тур
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Концертное видео DARK FORTRESS



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DARK FORTRESS опубликовали концертное видео на композицию "The Silver Gate". Этот трек взят из альбома “Anthems From Beyond The Grave - Live In Europe 2023”, релиз которого состоялся 17 января:

CD
Intro
"CataWomb"
"The Silver Gate"
"Isa"
"Pulling At Threads"
"Crimson Tears"
"Cohorror"
"Self Mutilation"
"Chrysalis"
"Ylem"
"Insomnia"
"Evenfall"
"Baphomet"

2LP/Digital Album

Intro
"CataWomb"
"The Silver Gate"
"Isa"
"Pulling At Threads"
"Crimson Tears"
"Cohorror"
"Self Mutilation"
"Chrysalis"
"To Harvest The Artefacts Of Mockery"
"Ylem"
"Insomnia"
"Evenfall"
"Baphomet"
"Sycamore Trees" (Outro)

DARK FORTRESS вЂ“ вЂњThe Silver GateвЂќ (Live In 2023) Official Live Video Streaming




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