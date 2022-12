сегодня



Вышло переиздание ROSE TATTOO



ROSE TATTOO выпустили на виниле ограниченным тиражом и в цифровом варианте ремастированную версию альбома "Beats From A Single Drum":



"Calling"

"Frightened Kid"

"Suddenly"

"Runaway"

"Winnie Mandela"

"Get It Right"

"Say Goodbye"

"Falling"

"Clear And Simple"

"Michael Oreilly"







просмотров: 72