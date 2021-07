сегодня



Переиздание ROSE TATTOO выйдет летом



20 августа Golden Robot Records на двойном виниле выпустят альбом ROSE TATTOO "Blood Brothers".



Трек-лист:



Side A

“Black Eyed Bruiser”

“Slipping Away”

“Once In A Lifetime”

“1854”

“City Blues”



Side B

“Sweet Meat”

“Man About Town”

“Creeper”

“Standover Man”

“Nothing To Lose”

“Lubricated”



Side C

“Man About Town” – Live

“Black Eyed Bruiser” – Live

“Once In A Lifetime” – Live



Side D

“Sweet Meat” – Live

“Standover Man” – Live

“Nothing To Lose” – Live







