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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Rose Tattoo

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22 дек 2022 : 		 ROSE TATTOO нашли гитариста

13 дек 2022 : 		 Вышло переиздание ROSE TATTOO

21 июл 2021 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет летом

16 сен 2020 : 		 Умер бывший гитарист ROSE TATTOO

10 июн 2020 : 		 Продюсер AC/DC, ROSE TATTOO получил Орден Австралии

11 мар 2020 : 		 Новое видео ROSE TATTOO

7 фев 2020 : 		 Новый релиз ROSE TATTOO выйдет весной

4 янв 2020 : 		 Видео с выступления ROSE TATTOO

5 ноя 2018 : 		 Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO

5 апр 2018 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет весной

8 ноя 2017 : 		 Концертный релиз ROSE TATTOO выйдет осенью

7 авг 2017 : 		 Бывший басист AC/DC в ROSE TATTOO

27 июн 2016 : 		 Вокалист ROSE TATTOO был бы не против спеть в AC/DC

8 апр 2013 : 		 Умер бывший участник AC/DC / ROSE TATTOO

21 сен 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления ROSE TATTOO

3 окт 2011 : 		 Фронтмен ROSE TATTOO идет в политику

1 июн 2011 : 		 Умер менеджер ROSE TATTOO

23 дек 2009 : 		 Умер гитарист ROSE TATTOO

10 апр 2009 : 		 У гитариста ROSE TATTOO обнаружили рак

13 май 2008 : 		 ROSE TATTOO : Специальное издание альбома "Blood Brothers"

27 ноя 2007 : 		 Новое видео от ROSE TATTOO

24 май 2007 : 		 Басист STEVE KING покидает ROSE TATTOO

30 дек 2006 : 		 ROSE TATTOO выпустят новый альбом в феврале

28 мар 2006 : 		 Скончался гитарист ROSE TATTOO
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|||| сегодня

ROSE TATTOO нашли гитариста



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ROSE TATTOO объявили о том, что новым гитаристом группы стал Ronnie Simmons:

«Братья и сестры, в последние недели мы обсуждали, кто может войти в состав ROSE TATTOO, чтобы занять место, оставшееся после ухода Bob'а... Что ж, ожидание закончилось, мы определились с заменой, и я очень рад объявить нашего нового гитариста Ronnie Simmons, нашего личного гитариста, потому что, для тех, кто еще не знает, Ronnie родился и вырос здесь, в Австралии, и его ежедневно кормили всем, что связано с австралийским роком, очень ответственные родители, ROSE TATTOO сыграли важную роль в его музыкальном образовании, он сказал мне много лет назад, что одни из первых песен, которые он научился играть, были песни ROSE TATTOO, и с тех пор он мечтал однажды присоединиться к нашей группе ради музыкального приключения, и вот мы приветствуем нового участника нашего братства, который вырос на нашей музыке, лучшей родословной и не требуется!

Мы с Ronnie впервые встретились несколько лет назад, он был еще щенком, ну, по сравнению с остальными, он им и остается, так что он приносит с собой как свой юношеский задор, так и широко известное мастерство, благодаря которому он занял свое место на рок-сцене Лос-Анджелеса. Он регулярно играет в группах Richie Ramone и Faster Pussycat, и это только две группы.

В последние годы, после переезда в Лос-Анджелес, он заработал себе репутацию непревзойденного исполнителя, его гитарные навыки теперь общеизвестны, его присутствие на сцене носит харизматический характер, но приходите и убедитесь в этом сами!... Девушки: Ronnie дебютирует с Tatt's в феврале 2023 года!»

ROSE TATTOO Announce New Guitarist RONNIE SIMMONS




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