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ROSE TATTOO нашли гитариста



ROSE TATTOO объявили о том, что новым гитаристом группы стал Ronnie Simmons:



«Братья и сестры, в последние недели мы обсуждали, кто может войти в состав ROSE TATTOO, чтобы занять место, оставшееся после ухода Bob'а... Что ж, ожидание закончилось, мы определились с заменой, и я очень рад объявить нашего нового гитариста Ronnie Simmons, нашего личного гитариста, потому что, для тех, кто еще не знает, Ronnie родился и вырос здесь, в Австралии, и его ежедневно кормили всем, что связано с австралийским роком, очень ответственные родители, ROSE TATTOO сыграли важную роль в его музыкальном образовании, он сказал мне много лет назад, что одни из первых песен, которые он научился играть, были песни ROSE TATTOO, и с тех пор он мечтал однажды присоединиться к нашей группе ради музыкального приключения, и вот мы приветствуем нового участника нашего братства, который вырос на нашей музыке, лучшей родословной и не требуется!



Мы с Ronnie впервые встретились несколько лет назад, он был еще щенком, ну, по сравнению с остальными, он им и остается, так что он приносит с собой как свой юношеский задор, так и широко известное мастерство, благодаря которому он занял свое место на рок-сцене Лос-Анджелеса. Он регулярно играет в группах Richie Ramone и Faster Pussycat, и это только две группы.



В последние годы, после переезда в Лос-Анджелес, он заработал себе репутацию непревзойденного исполнителя, его гитарные навыки теперь общеизвестны, его присутствие на сцене носит харизматический характер, но приходите и убедитесь в этом сами!... Девушки: Ronnie дебютирует с Tatt's в феврале 2023 года!»







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