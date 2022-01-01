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ATHENA XIX на Atomic Fire Records



Итальянская группа ATHENA XIX (ранее просто ATHENA), в состав которой входит FABIO LIONE, заключила контракт с Atomic Fire Records.



«Поскольку в настоящее время существует много групп под названием Athena, мы решили добавить "XIX" к нашему названию. Это полностью соответствует действительности, потому что это был год воссоединения всех первоначальных участников, когда мы начали собирать и записывать все идеи, которые у нас были» — сказал по этому поводу Fabio.



«Я знаю людей из Atomic Fire Records уже много лет. Мы обсуждали другие вопросы, когда я неожиданно попросил их послушать демо-версии наших новых песен, чтобы просто узнать их мнение. Но их реакция после прослушивания была настолько положительной, что они сразу же обратились к нам с предложением о сотрудничестве и даже подписании контракта. Я на самом деле считаю, что мы создали нечто такое, о чем люди будут много говорить, а Atomic Fire Records — это лучшая команда и лейбл, с которым можно работать. Мы очень рады и гордимся сотрудничеством с ними, и я уверен, что скоро у нас будет несколько отличных сюрпризов для всех вас!»







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