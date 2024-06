сегодня



Новая песня ATHENA XIX



"The Conscience Of Everything", новая песня группы ATHENA XIX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из четвертого альбома, выход которого запланирован на Reigning Phoenix Music (RPM).



Состав:



Fabio Lione - vocals

Simone Pellegrini - guitars

Gabriele Guidi - keyboards

Alessio Sabella - bass

Matteo Amoroso - drums







+0 -0



просмотров: 126