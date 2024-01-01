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ROY KHAN в новой песне ATHENA XIX



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ATHENA XIX опубликовали официальное видео с текстом на песню "I Wish", в записи которой принимал участие Roy Khan (Conception, ex-Kamelot). Этот трек взят из альбома Everflow Part 1: Frames Of Humanity, выход которого запланирован на 25 октября на Reigning Phoenix Music:

"Frames Of Humanity"
"Legacy Of The World"
"The Day We Obscured The Sun"
"The Seed"
"I Wish" feat. Roy Khan
"The Calm Before The Storm"
"What You Most Desire"
"The Conscience Of Everything"
"Where Innocence Disappears"
"Idle Mind"
"Synchrolife"
"Inception"
"The Departure"

Fabio: «Наконец-то мы с Roy вместе на одной песне! Я был очень рад узнать, что ему понравилась наша композиция и он захотел принять участие в новом альбоме Athena XIX. Он мог свободно импровизировать и записывать свои партии так, как ему хотелось. Я просто отправил ему композицию со своим вокалом и позволил ему свободно добавлять и петь в тех моментах, в которых он захотел, и я должен сказать, что сочетание получилось потрясающим! Наши два голоса очень хорошо сочетаются! Я уверен, что фанаты будут в восторге! Это действительно хорошая и классная песня, с отличным припевом, на мой взгляд, один из лучших треков на этом альбоме и идеальный выбор, учитывая голос и стиль самого Roy».

ATHENA XIX Launch Lyric Video For "I Wish" Feat. Former KAMELOT Frontman ROY KHAN




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