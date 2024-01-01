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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 29
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
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Strapping Young Lad

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18 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD

21 дек 2022 : 		 Будет ли ещё один альбом STRAPPING YOUNG LAD?

26 июн 2021 : 		 Музыканты NEVALRA, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, PYRAMAZE и THY ANTICHRIST исполняют песню STRAPPING YOUNG LAD

24 фев 2021 : 		 Винилы STRAPPING YOUNG LAD выйдут весной

12 ноя 2019 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH продемонстрировал, как играть песню STRAPPING YOUNG LAD

12 сен 2017 : 		 Концертное видео STRAPPING YOUNG LAD

28 янв 2017 : 		 GENE HOGLAN исполняет STRAPPING YOUNG LAD

15 дек 2015 : 		 DEVIN TOWNSEND о будущем STRAPPING YOUNG LAD

14 окт 2015 : 		 Винил STRAPPING YOUNG LAD выйдет в декабре

16 янв 2014 : 		 Редкие концертные записи STRAPPING YOUNG LAD

27 мар 2013 : 		 Трек-лист сборника раритетов STRAPPING YOUNG LAD

26 мар 2013 : 		 Новые обложки альбом STRAPPING YOUNG LAD

24 мар 2013 : 		 Новая обложка STRAPPING YOUNG LAD 'SYL'

22 мар 2013 : 		 Бокс-сет STRAPPING YOUNG LAD выйдет в апреле

12 ноя 2012 : 		 Первые копии бокс-сета STRAPPING YOUNG LAD готовы!

19 янв 2012 : 		 Виниловый бокс-сет STRAPPING YOUNG LAD

24 фев 2008 : 		 Сборник лучших песен от STRAPPING YOUNG LAD в марте

15 июл 2007 : 		 STRAPPING YOUNG LAD: доступен лимитированный 7-дюймовый EP

29 май 2006 : 		 Подробности о новом альбоме STRAPPING YOUNG LAD

24 май 2006 : 		 STRAPPING YOUNG LAD снимут видео на сингл "Wrong Side"

19 апр 2006 : 		 STRAPPING YOUNG LAD: Предварительный трек-лист "The New Black"

27 мар 2006 : 		 Новый альбом STRAPPING YOUNG LAD озаглавлен

12 янв 2006 : 		 STRAPPING YOUNG LAD летом выпустят новый альбом

25 ноя 2005 : 		 STRAPPING YOUNG LAD начали писать материал для нового альбома

17 сен 2002 : 		 STRAPPING YOUNG LAD возвращаются с новым релизом!
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DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD



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В недавнем интервью у DEVIN'a TOWNSEND'a спросили, станут ли STRAPPING YOUNG LAD следующей "большой" группой, которая воскреснет вслед за LINKIN PARK и OASIS:

«Я так не думаю, нет [Смеется] Я так не думаю. Я больше не общаюсь ни с кем из группы. И за 25 лет я стал другим человеком. И я не хочу этого. Думаю, это мой ответ. И он трудный, потому что в нем присутствует чувство вины, потому что я знаю, что другие люди хотят этого. Но если я чему-то и научился за последние пару лет, так это тому, что я должен обращать внимание на свои собственные потребности, и я просто не хочу [воскрешать STRAPPING] вообще».




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