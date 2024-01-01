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DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD



В недавнем интервью у DEVIN'a TOWNSEND'a спросили, станут ли STRAPPING YOUNG LAD следующей "большой" группой, которая воскреснет вслед за LINKIN PARK и OASIS:



«Я так не думаю, нет [Смеется] Я так не думаю. Я больше не общаюсь ни с кем из группы. И за 25 лет я стал другим человеком. И я не хочу этого. Думаю, это мой ответ. И он трудный, потому что в нем присутствует чувство вины, потому что я знаю, что другие люди хотят этого. Но если я чему-то и научился за последние пару лет, так это тому, что я должен обращать внимание на свои собственные потребности, и я просто не хочу [воскрешать STRAPPING] вообще».







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