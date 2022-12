сегодня



Барабанщик NILE на альбоме EMBRYO



EMBRYO заключили контракт с Rockshots Records, на котором 17 марта состоится релиз нового альбома A Vivid Shade On Misery, партии ударных для которого записал George Kollias из NILE:



"Pride"

"Highest Fame"

"Darkest Lights"

"The Seed Of Lividity"

"MMDC"

"Medusa"

"Vanitas"

"Concrete Visionary"







