Новое видео EMBRYO



"Pride", новое видео EMBRYO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Vivid Shade on Misery“, выход которого состоялся 17 марта.



Трек-лист:



1. Pride – 3:58

2. Highest Fame – 4:19

3. Darkest Lights – 4:01

4. The Seed of Lividity – 4:02

5. MMDC – 5:04

6. Medusa – 4:18

7. Vanitas – 3:59

8. Concrete Visionary – 3:29



Общее время: 33:13 http://www.embryo-online.com







