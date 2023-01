сегодня



Новое видео EMBRYO



"Darkest Lights", новое видео EMBRYO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Vivid Shade on Misery“, выход которого намечен на 17 марта.



Трек-лист:



1. Pride – 3:58

2. Highest Fame – 4:19

3. Darkest Lights – 4:01

4. The Seed of Lividity – 4:02

5. MMDC – 5:04

6. Medusa – 4:18

7. Vanitas – 3:59

8. Concrete Visionary – 3:29

Album Length: 33:13







