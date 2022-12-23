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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 21
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 12
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 11
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Narnia

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23 дек 2022 : 		 Новый альбом NARNIA выйдет весной

10 июл 2019 : 		 Новое видео NARNIA

3 июн 2019 : 		 Новое видео NARNIA

9 авг 2017 : 		 Новое видео NARNIA

14 июл 2017 : 		 Новое видео NARNIA

9 июн 2017 : 		 Новое видео NARNIA

17 сен 2016 : 		 Новое видео NARNIA

19 авг 2016 : 		 Новое видео NARNIA

4 июн 2016 : 		 Новое видео NARNIA

31 янв 2014 : 		 NARNIA возвращаются!

5 май 2010 : 		 Гитарист NARNIA записал песню с MASTERPLAN

16 апр 2010 : 		 NARNIA прекращают существование

27 июн 2009 : 		 Новая песня от NARNIA

20 май 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NARNIA

6 апр 2009 : 		 NARNIA заканчивают работу над альбомом

14 мар 2009 : 		 NARNIA: вести из студии

25 фев 2009 : 		 NARNIA: новый альбом "Course Of A Generation" выйдет в июле

30 май 2008 : 		 NARNIA всё ещё ищут вокалиста

15 май 2008 : 		 NARNIA ищут вокалиста

17 ноя 2007 : 		 NARNIA сочиняют новый материал

2 авг 2007 : 		 Гитарист NARNIA выпускает сольный альбом

24 дек 2005 : 		 NARNIA: новый альбом в марте

23 окт 2005 : 		 NARNIA объявили название нового альбома

17 авг 2005 : 		 NARNIA: уход клавишника не повлиял на новый альбом

8 сен 2002 : 		 Новый альбом Narnia
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|||| сегодня

Новый альбом NARNIA выйдет весной



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Группа NARNIA выпустит новую работу, получившую название Ghost Town, десятого марта на Sound Pollution Distribution:

"Rebel"
"Thief"
"Hold On"
"Glory Daze"
"Descension"
"Ghost Town"
"Alive"
"Modern Day Pharisees"
"Out Of The Silence"
"Wake Up Call"

NARNIA To Release Ghost Town Album In March




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 дек 2022
Corpsegrinder04
Смотрел какие-то последние клипы их, вокалюга переигрывает с эмоциями конкретно, аж из штанов выпрыгивает в тех местах, где идёт спокойное пение. Смотрится смешно. Да и группа - дерьмо.
23 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, а басистку HAIM видал? У неё с этим совсем перебор.
23 дек 2022
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, неа. Я честно говоря и группу то такую не знаю,не то что бассистку. Из бассисток я знаю только клушу из Май Даинг Брайд, которая с понурым лицом все песни одним пальцем играет.

просмотров: 223

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