×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»
73
MEGADETH кинули автора обложки?
38
KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990
34
Новое видео LIMP BIZKIT
31
Не упусти кассету METALLICA!
18
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,...
13
JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»
13
Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ...
11
OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом
11
Видео с текстом от IN FLAMES
10
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»
73
MEGADETH кинули автора обложки?
38
KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990
34
Новое видео LIMP BIZKIT
31
Не упусти кассету METALLICA!
18
все новости группы
Narnia
Швеция
Power Metal
http://www.narniatheband.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/narniaofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/narniatheband
13 фев 2023
:
Новая песня NARNIA
23 дек 2022
:
Новый альбом NARNIA выйдет весной
10 июл 2019
:
Новое видео NARNIA
3 июн 2019
:
Новое видео NARNIA
9 авг 2017
:
Новое видео NARNIA
14 июл 2017
:
Новое видео NARNIA
9 июн 2017
:
Новое видео NARNIA
17 сен 2016
:
Новое видео NARNIA
19 авг 2016
:
Новое видео NARNIA
4 июн 2016
:
Новое видео NARNIA
31 янв 2014
:
NARNIA возвращаются!
5 май 2010
:
Гитарист NARNIA записал песню с MASTERPLAN
16 апр 2010
:
NARNIA прекращают существование
27 июн 2009
:
Новая песня от NARNIA
20 май 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома NARNIA
6 апр 2009
:
NARNIA заканчивают работу над альбомом
14 мар 2009
:
NARNIA: вести из студии
25 фев 2009
:
NARNIA: новый альбом "Course Of A Generation" выйдет в июле
30 май 2008
:
NARNIA всё ещё ищут вокалиста
15 май 2008
:
NARNIA ищут вокалиста
17 ноя 2007
:
NARNIA сочиняют новый материал
2 авг 2007
:
Гитарист NARNIA выпускает сольный альбом
24 дек 2005
:
NARNIA: новый альбом в марте
23 окт 2005
:
NARNIA объявили название нового альбома
17 авг 2005
:
NARNIA: уход клавишника не повлиял на новый альбом
8 сен 2002
:
Новый альбом Narnia
13 фев 2023
Новая песня NARNIA
Группа NARNIA выпустит новую работу, получившую название Ghost Town, десятого марта на Sound Pollution Distribution:
"Rebel"
"Thief"
"Hold On"
"Glory Daze"
"Descension"
"Ghost Town"
"Alive"
"Modern Day Pharisees"
"Out Of The Silence"
"Wake Up Call"
Композиция "Rebel" доступна ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 182
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет