13 фев 2023



Новая песня NARNIA



Группа NARNIA выпустит новую работу, получившую название Ghost Town, десятого марта на Sound Pollution Distribution:



"Rebel"

"Thief"

"Hold On"

"Glory Daze"

"Descension"

"Ghost Town"

"Alive"

"Modern Day Pharisees"

"Out Of The Silence"

"Wake Up Call"



Композиция "Rebel" доступна ниже.







+0 -0



просмотров: 182