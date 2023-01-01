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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 73
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Narnia

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13 фев 2023 : 		 Новая песня NARNIA

23 дек 2022 : 		 Новый альбом NARNIA выйдет весной

10 июл 2019 : 		 Новое видео NARNIA

3 июн 2019 : 		 Новое видео NARNIA

9 авг 2017 : 		 Новое видео NARNIA

14 июл 2017 : 		 Новое видео NARNIA

9 июн 2017 : 		 Новое видео NARNIA

17 сен 2016 : 		 Новое видео NARNIA

19 авг 2016 : 		 Новое видео NARNIA

4 июн 2016 : 		 Новое видео NARNIA

31 янв 2014 : 		 NARNIA возвращаются!

5 май 2010 : 		 Гитарист NARNIA записал песню с MASTERPLAN

16 апр 2010 : 		 NARNIA прекращают существование

27 июн 2009 : 		 Новая песня от NARNIA

20 май 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NARNIA

6 апр 2009 : 		 NARNIA заканчивают работу над альбомом

14 мар 2009 : 		 NARNIA: вести из студии

25 фев 2009 : 		 NARNIA: новый альбом "Course Of A Generation" выйдет в июле

30 май 2008 : 		 NARNIA всё ещё ищут вокалиста

15 май 2008 : 		 NARNIA ищут вокалиста

17 ноя 2007 : 		 NARNIA сочиняют новый материал

2 авг 2007 : 		 Гитарист NARNIA выпускает сольный альбом

24 дек 2005 : 		 NARNIA: новый альбом в марте

23 окт 2005 : 		 NARNIA объявили название нового альбома

17 авг 2005 : 		 NARNIA: уход клавишника не повлиял на новый альбом

8 сен 2002 : 		 Новый альбом Narnia
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|||| 13 фев 2023

Новая песня NARNIA



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Группа NARNIA выпустит новую работу, получившую название Ghost Town, десятого марта на Sound Pollution Distribution:

"Rebel"
"Thief"
"Hold On"
"Glory Daze"
"Descension"
"Ghost Town"
"Alive"
"Modern Day Pharisees"
"Out Of The Silence"
"Wake Up Call"

Композиция "Rebel" доступна ниже.

NARNIA Releases вЂњRebelвЂќ Single From Upcoming Ghost Town Album




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