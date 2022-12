28 дек 2022



Новое видео SCREAM MAKER



"When Our Fight Is Over", новое видео группы SCREAM MAKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома BloodKing, выходящего 27 января на Frontiers Music Srl:



"Invitation"

"Mirror, Mirror"

"Bloodking"

"When Our Fight Is Over"

"End Of The World"

"Scream Maker"

"Hitting The Wall"

"Join The Mob"

"Die In Me"

"Powerlust"

"Tears Of Rage"

"Petrifier"

"Candle In The Wind"

"Brand New Start"

"Too Late"







+0 -0



просмотров: 148