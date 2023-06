14 июн 2023



Новое видео SCREAM MAKER



"See The Light", новое видео SCREAM MAKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Land Of Fire", выход которого намечен на 14 июля.



Трек-лист:



1. Perpetual Burning

2. Can't Stop the Rain

3. Everybody Needs Illusions

4. Zombies

5. A Nail in the Head

6. The Rider

7. Dark Side Of Mine

8. Way to The Moon

9. Land of Fire

10. See the Light

11. Below







+0 -0



просмотров: 186