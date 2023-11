сегодня



Новое видео SCREAM MAKER



"Perpetual Burning", новое видео SCREAM MAKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Land Of Fire", выход которого состоялся 14 июля.



Трек-лист:



1. Perpetual Burning

2. Can't Stop the Rain

3. Everybody Needs Illusions

4. Zombies

5. A Nail in the Head

6. The Rider

7. Dark Side Of Mine

8. Way to The Moon

9. Land of Fire

10. See the Light

11. Below







+0 -0



просмотров: 66