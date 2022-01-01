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Умер басист SACROSANCT



SACROSANCT опубликовали следующее сообщение:



«С глубоким прискорбием мы узнали о кончине Марио, который присоединился к группе в 2019 году. Даже после прекращения деятельности в группе он всегда был ее частью. Его позитивная энергия всегда будет с нами.



"Мы ужасно скучаем по тебе, брат, и предстоящий альбом будет посвящен тебе! Спасибо, что был рядом, и для нас было честью делить с тобой сцену! Мысленно и в молитвах с семьей Марио.»





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