Новое видео SACROSANCT



“Coming Of The Scorpion”, новая песня группы SACROSANCT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Kidron, выходящего седьмого марта на ROAR:



“Marching Days”

“Avenging Angel”

“Prince Of Clowns”

“Coming Of The Scorpion”

“Gethesemane”

“Doorway Of Dreams”

“Still Open Sore”

“Before It Ends”

“The Pain Still Lasts”







