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Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
56
Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года
37
KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов
22
NEVERMORE ищут вокалиста
17
Почему AC/DC так названы?
14
все новости группы
Sacrosanct
Нидерланды
Thrash Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/sacrosanctbandofficial/
9 янв 2025
:
Видео с текстом от SACROSANCT
15 дек 2024
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30 дек 2022
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19 дек 2021
:
SACROSANCT расстались с вокалистом
25 июн 2019
:
В SACROSANCT вернулся гитарист
20 ноя 2018
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25 сен 2018
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SACROSANCT готовят новый материал
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Видео с текстом от SACROSANCT
"Still Open Sore", новая песня группы SACROSANCT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Kidron, выходящего седьмого марта на ROAR:
“Marching Days”
“Avenging Angel”
“Prince Of Clowns”
“Coming Of The Scorpion”
“Gethesemane”
“Doorway Of Dreams”
“Still Open Sore”
“Before It Ends”
“The Pain Still Lasts”
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