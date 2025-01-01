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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 56
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 17
*Почему AC/DC так названы? 14
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Sacrosanct

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Видео с текстом от SACROSANCT



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"Still Open Sore", новая песня группы SACROSANCT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Kidron, выходящего седьмого марта на ROAR:

“Marching Days”
“Avenging Angel”
“Prince Of Clowns”
“Coming Of The Scorpion”
“Gethesemane”
“Doorway Of Dreams”
“Still Open Sore”
“Before It Ends”
“The Pain Still Lasts”

SACROSANCT Feat. Former PESTILENCE Guitarist Release New Single And Lyric Video "Still Open Sore"




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