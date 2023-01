все новости группы







Venamoris

?

-

-





6 янв 2023 : DAVE LOMBARDO с женой в VENAMORIS



сегодня



DAVE LOMBARDO с женой в VENAMORIS



Dave Lombardo (SLAYER, FANTÔMAS, TESTAMENT, MR. BUNGLE, MISFITS, DEAD CROSS) вместе с женой Paula основал новый проект VENAMORIS, дебютный альбом которого получил название "Drown In Emotion" и будет выпущен десятого февраля. В качестве гостей в записи материала принимали участие Tyler Bates (JERRY CANTRELL, MARILYN MANSON),Roberto "Ra" Díaz (KORN, SUICIDAL TENDENCIES),Jack Gibson (EXODUS),George Pajon (BLACK EYED PEAS, CAIRO KNIFE FIGHT) и Tim Stewart (LADY GAGA, DAMNAGE).



Трек-лист:



01. Let Me Be

02. We Fall

03. This Is Me

04. Crimson Tears

05. Misguided

06. Drowning Emotion

07. I Love It

08. In My Silence

09. It's Gone

10. Tell Me How You Know

11. Oceans

12. So Good







+1 -0



( 1 ) просмотров: 409