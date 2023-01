сегодня



Новое видео VENAMORIS



"Drowning Emotion", новое видео группы VENAMORIS, основанной Dave Lombardo (SLAYER, FANTÔMAS, TESTAMENT, MR. BUNGLE, MISFITS, DEAD CROSS), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Drown In Emotion", выходящего 10 февраля. В качестве гостей в записи материала принимали участие Tyler Bates (JERRY CANTRELL, MARILYN MANSON),Roberto "Ra" Díaz (KORN, SUICIDAL TENDENCIES),Jack Gibson (EXODUS),George Pajon (BLACK EYED PEAS, CAIRO KNIFE FIGHT) и Tim Stewart (LADY GAGA, DAMNAGE).



Трек-лист:



01. Let Me Be

02. We Fall

03. This Is Me

04. Crimson Tears

05. Misguided

06. Drowning Emotion

07. I Love It

08. In My Silence

09. It's Gone

10. Tell Me How You Know

11. Oceans

12. So Good







+0 -0



просмотров: 138