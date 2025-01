сегодня



Новый альбом VENAMORIS выйдет зимой



Группа VENAMORIS, в состав которой входит Dave Lombardo (SLAYER, FANTÔMAS, TESTAMENT, MR. BUNGLE, MISFITS, DEAD CROSS) и его жена Paula, выпустит вторую пластинку, получившую название "To Cross Or To Burn", 28 февраля на Ipecac Recordings:



01. Stay With Me

02. In The Shadows

03. Truth

04. Stain of Pain

05. Spiderweb

06. Burnt Paper

07. Holding On To Nothing

08. Animal Magnetism (SCORPIONS cover)

09. Numb

10. To Cross Or To Burn



Гости:



Roberto "Ra" Díaz - bass on "Stain Of Pain"

Trevor Dunn - contrabass on "Stay With Me"

Gary Holt - guitar on "Animal Magnetism"

Alex Skolnick - guitar on "Stain Of Pain" and "Burnt Paper"



Первым синглом стала кавер-версия композиции SCORPIONS "Animal Magnetism" с гостевым соло от Gary Holt'a (EXODUS, SLAYER).







+0 -0



просмотров: 27