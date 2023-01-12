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Taake

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15 сен 2011 : 		 Детали нового альбома TAAKE

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27 сен 2007 : 		 Фронтмен TAAKE снова свободен

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22 июн 2007 : 		 TAAKE планируют выступить в России, США и Мексике

18 фев 2007 : 		 Диджипак-издание "Doedskvad" группы TAAKE будет содержать видеобонус

19 июл 2006 : 		 TAAKE выпустят мини-альбом совместно с GIGANTOMACHY

30 мар 2006 : 		 Фронтмен и гитарист TAAKE сидят в тюрьме
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|||| сегодня

TAAKE не приедут в Австралию из-за своих взглядов



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По сообщению The Guardian, австралийские промоутеры отменили ранее анонсированные концерты TAAKE.

Скандальная группа, которая уже давно подвергается обвинениям в антимусульманских текстах и нацистских симпатиях, должна была дать четыре концерта в Австралии в начале февраля в рамках тура "Southern Funeral" с американской группой AKHLYS.

5 января промоутер тура Southern Extremeties объявил, что «турне отменено по независящим от нас причинам»:

«Приносим извинения владельцам билетов/людям, желающим увидеть этих двух артистов, вы получите обновлённую информацию и полное возмещение от компании, продающей билеты».

До того, как Southern Extremeties объявили об отмене тура, два заведения уже отказались от участия — бар Manning при Сиднейском университете, который, как сообщается, принял это решение под давлением студентов, и бар Enigma в Аделаиде.

Последняя отмена тура произошла через пять лет после того, как TAAKE отменили турне по США из-за кампании в Интернете, в которой рассказывалось о предыдущих инцидентах, включая случай 2007 года, когда вокалист Hoest появился на сцене со свастикой на груди.






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12 янв 2023
gravitgroove
Последний герой блэк металла, чье имя знает хотя бы тот, кто заходит на ДС! Хёсту сил и уверенности плевать не только в христиан и муслимов, но и выйти на новый уровень - вывернуть на центральное шоссе и немного потроллить представителей конфессии, ассоциирующихся с вражденным плохим зрением, гипертрофированной эмоциональностью, граничащей с шизофренией и зашкаленным ЧСВ.
12 янв 2023
S
Svyashennik
Молоры, тру
12 янв 2023
HeliosHyperion
Лучше БМСС пригласите.
12 янв 2023
S
Sentry
В чём он герой? Не "не приедут", а "выкинули".

просмотров: 941

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