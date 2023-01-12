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TAAKE не приедут в Австралию из-за своих взглядов



По сообщению The Guardian, австралийские промоутеры отменили ранее анонсированные концерты TAAKE.



Скандальная группа, которая уже давно подвергается обвинениям в антимусульманских текстах и нацистских симпатиях, должна была дать четыре концерта в Австралии в начале февраля в рамках тура "Southern Funeral" с американской группой AKHLYS.



5 января промоутер тура Southern Extremeties объявил, что «турне отменено по независящим от нас причинам»:



«Приносим извинения владельцам билетов/людям, желающим увидеть этих двух артистов, вы получите обновлённую информацию и полное возмещение от компании, продающей билеты».



До того, как Southern Extremeties объявили об отмене тура, два заведения уже отказались от участия — бар Manning при Сиднейском университете, который, как сообщается, принял это решение под давлением студентов, и бар Enigma в Аделаиде.



Последняя отмена тура произошла через пять лет после того, как TAAKE отменили турне по США из-за кампании в Интернете, в которой рассказывалось о предыдущих инцидентах, включая случай 2007 года, когда вокалист Hoest появился на сцене со свастикой на груди.











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