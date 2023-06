сегодня



Новая песня TAAKE



"Et Uhyre av en Kniv", новая песня группы TAAKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Et Hav av Avstand, выход которого запланирован на первое сентября на Dark Essence Records.



Трек-лист:



"Denne Forblaaste Ruin av en Bro"

"Utarmede Gruver"

"Gid Sprakk Vi"

"Et Uhyre av en Kniv"







