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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
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*

Taake

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27 авг 2023 : 		 Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания

15 июн 2023 : 		 Новая песня TAAKE

12 янв 2023 : 		 TAAKE не приедут в Австралию из-за своих взглядов

16 дек 2020 : 		 Выходит сплит TAAKE и HELHEIM

10 ноя 2017 : 		 Новая песня TAAKE

28 сен 2017 : 		 Новый альбом TAAKE выйдет осенью

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TAAKE

23 окт 2014 : 		 Новая песня TAAKE

28 дек 2012 : 		 TAAKE отпраздную юбилей двойным сборником

13 янв 2012 : 		 TAAKE обвиняются в анти-исламской лирике

27 сен 2011 : 		 Новое видео TAAKE

15 сен 2011 : 		 Детали нового альбома TAAKE

21 апр 2011 : 		 TAAKE выпустят новый миниальбом

26 сен 2008 : 		 TAAKE: подробности нового альбома

27 сен 2007 : 		 Фронтмен TAAKE снова свободен

8 авг 2007 : 		 Лейбл подтвердил информацию об аресте фронтмена TAAKE

22 июн 2007 : 		 TAAKE планируют выступить в России, США и Мексике

18 фев 2007 : 		 Диджипак-издание "Doedskvad" группы TAAKE будет содержать видеобонус

19 июл 2006 : 		 TAAKE выпустят мини-альбом совместно с GIGANTOMACHY

30 мар 2006 : 		 Фронтмен и гитарист TAAKE сидят в тюрьме
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Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания



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Et Hav Av Avstabd, новый альбом TAAKE, доступен для прослушивания ниже.




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