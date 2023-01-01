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OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
45
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
23
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
20
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
19
Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024
17
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OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
45
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
23
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
20
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
19
Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024
17
все новости группы
Taake
Норвегия
Black Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/taakeofficial
Facebook:
http://www.facebook.com/taakeofficial
27 авг 2023
:
Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания
15 июн 2023
:
Новая песня TAAKE
12 янв 2023
:
TAAKE не приедут в Австралию из-за своих взглядов
16 дек 2020
:
Выходит сплит TAAKE и HELHEIM
10 ноя 2017
:
Новая песня TAAKE
28 сен 2017
:
Новый альбом TAAKE выйдет осенью
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления TAAKE
23 окт 2014
:
Новая песня TAAKE
28 дек 2012
:
TAAKE отпраздную юбилей двойным сборником
13 янв 2012
:
TAAKE обвиняются в анти-исламской лирике
27 сен 2011
:
Новое видео TAAKE
15 сен 2011
:
Детали нового альбома TAAKE
21 апр 2011
:
TAAKE выпустят новый миниальбом
26 сен 2008
:
TAAKE: подробности нового альбома
27 сен 2007
:
Фронтмен TAAKE снова свободен
8 авг 2007
:
Лейбл подтвердил информацию об аресте фронтмена TAAKE
22 июн 2007
:
TAAKE планируют выступить в России, США и Мексике
18 фев 2007
:
Диджипак-издание "Doedskvad" группы TAAKE будет содержать видеобонус
19 июл 2006
:
TAAKE выпустят мини-альбом совместно с GIGANTOMACHY
30 мар 2006
:
Фронтмен и гитарист TAAKE сидят в тюрьме
сегодня
Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания
Et Hav Av Avstabd, новый альбом TAAKE, доступен для прослушивания ниже.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет