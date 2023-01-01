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*Новое видео группы METALLICA 59
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 37
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 33
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Ne Obliviscaris

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24 янв 2023 : 		 Новое видео NE OBLIVISCARIS

7 дек 2022 : 		 Новое видео NE OBLIVISCARIS

5 дек 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NE OBLIVISCARIS

2 окт 2019 : 		 Обучающее видео от NE OBLIVISCARIS

30 апр 2019 : 		 Обучающее видео NE OBLIVISCARIS

24 апр 2019 : 		 Видео с выступления NE OBLIVISCARIS

24 янв 2018 : 		 Концертное видео NE OBLIVISCARIS

27 окт 2017 : 		 NE OBLIVISCARIS опубликовали новый альбом для прослушивания

11 окт 2017 : 		 Новая песня NE OBLIVISCARIS

30 авг 2017 : 		 Новая песня NE OBLIVISCARIS

27 июл 2017 : 		 Новое видео NE OBLIVISCARIS

22 июл 2016 : 		 Обучающие видео от NE OBLIVISCARIS

16 фев 2015 : 		 Видео с выступления NE OBLIVISCARIS

2 ноя 2014 : 		 Новый альбом NE OBLIVISCARIS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Новая песня NE OBLIVISCARIS

14 фев 2013 : 		 NE OBLIVISCARIS на Season of Mist

27 авг 2012 : 		 Новый барабанщик NE OBLIVISCARIS
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|||| 24 янв 2023

Новое видео NE OBLIVISCARIS



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"Graal", новое видео NE OBLIVISCARIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Exul", релиз которого намечен на 24 марта.

Трек-лист:

1. Equus (12:13)
2. Misericorde I – As the Flesh Falls (7:33)
3. Misericorde II – Anatomy of Quiescence (9:22)
4. Suspyre (10:09)
5. Graal (8:53)
6. Anhedonia (3:43)
Total playing time: 51:53




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