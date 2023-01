24 янв 2023



Новое видео NE OBLIVISCARIS



"Graal", новое видео NE OBLIVISCARIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Exul", релиз которого намечен на 24 марта.



Трек-лист:



1. Equus (12:13)

2. Misericorde I – As the Flesh Falls (7:33)

3. Misericorde II – Anatomy of Quiescence (9:22)

4. Suspyre (10:09)

5. Graal (8:53)

6. Anhedonia (3:43)

Total playing time: 51:53







