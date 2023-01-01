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Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе
32
Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис...
19
Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
17
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Ne Obliviscaris
Австралия
Black Metal
Death Metal
Progressive Metal
http://neobliviscaris.bandcamp.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/neobliviscaris
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Ne-Obliviscaris/8216149897
23 мар 2023
:
Новая песня NE OBLIVISCARIS
15 мар 2023
:
Концертное видео NE OBLIVISCARIS
24 янв 2023
:
Новое видео NE OBLIVISCARIS
7 дек 2022
:
Новое видео NE OBLIVISCARIS
5 дек 2022
:
Обложка и трек-лист нового альбома NE OBLIVISCARIS
2 окт 2019
:
Обучающее видео от NE OBLIVISCARIS
30 апр 2019
:
Обучающее видео NE OBLIVISCARIS
24 апр 2019
:
Видео с выступления NE OBLIVISCARIS
24 янв 2018
:
Концертное видео NE OBLIVISCARIS
27 окт 2017
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NE OBLIVISCARIS опубликовали новый альбом для прослушивания
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Новая песня NE OBLIVISCARIS
30 авг 2017
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Новая песня NE OBLIVISCARIS
27 июл 2017
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Новое видео NE OBLIVISCARIS
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Новая песня NE OBLIVISCARIS
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NE OBLIVISCARIS на Season of Mist
27 авг 2012
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Новый барабанщик NE OBLIVISCARIS
сегодня
Новая песня NE OBLIVISCARIS
"Misericorde I - As The Flesh Falls", новая песня NE OBLIVISCARIS, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома "Exul", релиз которого намечен на 24 марта.
Трек-лист:
1. Equus (12:13)
2. Misericorde I – As the Flesh Falls (7:33)
3. Misericorde II – Anatomy of Quiescence (9:22)
4. Suspyre (10:09)
5. Graal (8:53)
6. Anhedonia (3:43)
Total playing time: 51:53
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет