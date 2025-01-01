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*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Ne Obliviscaris

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NE OBLIVISCARIS поменяли вокалиста



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NE OBLIVISCARIS сообщили о том, что новым вокалистом группы стал James Dorton. Бывший вокалист, Xen, опубликовал следующее сообщение:

«Возможно, для кого-то это станет сюрпризом, а для кого-то ожидаемым, но после долгих раздумий я решил покинуть NeO, группу, которую я основал и помогал строить на протяжении последних двух десятилетий. Я всегда говорил, что останусь последним человеком в этой группе, и у меня всегда было намерение полностью вернуться в нее, но время и опыт изменили меня... и вот я ухожу. Причина очень проста: учитывая то, в каком состоянии я нахожусь в душе и в жизни, интенсивные гастроли больше не для меня, и, в свою очередь, это означает, что мы с группой расстаемся.

NeO были одним из моих главных приоритетов в жизни с 2003 года, и я не жалею об этом. Я горжусь тем, чего мы достигли, но посвящение времени, подготовка и участие в тяжелых гастролях, как известно каждому музыканту, приносит много жертв. С 2019 года (до пандемии) я отыграл лишь несколько живых концертов, и за последние несколько лет я постепенно все больше отстранялся от гастрольного процесса. В сочетании с несколькими сложными годами в личной жизни это дало мне время отдохнуть от суматошного графика, чтобы отдышаться и в итоге найти понимание того, что я ценю, чего я хочу и как двигаться дальше. Я всегда стремился в первую очередь к творческому процессу - искусству, музыке, сочинительству и всему, что находится за кулисами, а не к тому, чтобы каждый вечер быть в центре внимания, и поэтому я планирую больше сосредоточиться на этих занятиях. Уход из NeO ни в коем случае не означает, что я бросаю музыку, у меня есть еще 3 развивающиеся группы (Spiine, Omega Infinity, Antiqva), на которых я должен сосредоточиться, так что я все еще буду выпускать альбомы. Творчество позволяет мне дышать, а свет сцены — нет.

В дальнейшем NeO продолжат свою деятельность, как и в мое отсутствие, с помощью и преданностью талантливого вокалиста James Dorton. Он поддерживал вокальную мощь во время многочисленных туров за последние пару лет и проделал невероятную работу, так что я передаю ему все полномочия - пожалуйста, сделайте так, чтобы он чувствовал себя желанным гостем.

Я также хотел бы поблагодарить прекрасных парней из NeO, они были любезны и понятливы, и дали мне возможность принять одно из самых важных решений в моей жизни. У меня не хватает слов, чтобы выразить им свою благодарность за годы сотрудничества, опыт, воспоминания и достижения (и за то, что они терпели мои постоянные придирки по поводу большего количества бласт-битов). Спасибо вам за все - мы сделали больше, чем думали, и добились того, к чему стремится большинство австралийских металл-групп. Я не вижу, чтобы поезд остановился в ближайшее время, так что я с нетерпением жду, когда группа продолжит расти.

Огромное спасибо меценатам NeO, я бесконечно благодарен вам за поддержку, которую вы оказывали группе на протяжении многих лет, без вас мы бы точно не продвинулись так далеко, как сейчас. И наконец, спасибо всем фанатам по всему миру, я ценю, что вы все терпите мой черно-белый фильтр жизни.

Эти перемены — единственный путь вперед для меня, спасибо всем за понимание».



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