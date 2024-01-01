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1 дек 2024
GRAVEWORM покинул барабанщик
Барабанщик GRAVEWORM Moe Harringer опубликовал следующее сообщение:
«Дорогие фанаты, подписчики и единомышленники,
После 25 невероятных лет игры на барабанах и восьми лет в Graveworm, наполненных музыкой, страстью и незабываемыми воспоминаниями, я хочу поделиться своим личным решением: Я ухожу из группы и полностью оставляю игру на барабанах в прошлом.
Это решение далось мне нелегко, но за последние месяцы я понял, что игра на барабанах — то, что так долго приносило мне огромную радость, — больше не приносит мне того удовлетворения, которое было раньше.
В то же время мои приоритеты изменились. Наряду с музыкой я активно участвовал в нескольких проектах и пришел к выводу, что мое сердце теперь лежит к менеджменту и предпринимательству, а не к выступлениям на сцене. Я больше не вижу себя как артиста, а как менеджера и предпринимателя, работающего за кулисами.
Я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить глубочайшую благодарность моим коллегам по группе. Вы были не просто музыкальными товарищами — вы были и всегда будете моей семьей.
Вы поддерживали меня в самые трудные периоды моей жизни, и без этой группы я не был бы тем человеком, которым являюсь сейчас.
Наше совместное путешествие сформировало меня, укрепило и дало мне так много поводов для благодарности.
Нашим невероятным поклонникам: ваша неизменная поддержка, энергия и преданность значат для меня все. Спасибо, что были с нами на каждом шагу. Я покидаю сцену с огромным уважением и благодарностью за все, чего мы достигли вместе.
Для меня было честью всей жизни быть частью чего-то столь необычного, и я с нетерпением жду, что ждет всех нас в будущем.
Спасибо вам за все.
Moe»
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