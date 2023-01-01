Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*MEGADETH кинули автора обложки? 25
*Потери в NERVOSA 24
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 20
*Не упусти кассету METALLICA! 16
*Новое видео LIMP BIZKIT 15
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
*Новая песня BYRON 11
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 10
*IRON MAIDEN пока шестые 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*MEGADETH кинули автора обложки? 25
*Потери в NERVOSA 24
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 20
*Не упусти кассету METALLICA! 16
[= ||| все новости группы



*

Cherie Currie

*



9 фев 2023 : 		 CHERIE CURRIE: «JOAN JETT и LITA FORD в долгу перед поклонниками»

24 май 2021 : 		 CHERIE CURRIE: «Хотела бы, чтобы LITA FORD и JOAN JETT решили свои проблемы»

2 окт 2020 : 		 Новая песня CHERIE CURRIE и DAVE SCHULZ

21 авг 2020 : 		 CHERIE CURRIE и BRIE DARLING исполняют песню SOUNDGARDEN

3 июн 2020 : 		 SUZI QUATRO и CHERIE CURRIE исполняют классику SWEENEY TODD

9 апр 2020 : 		 Новый релиз CHERIE CURRIE выйдет весной

22 май 2019 : 		 CHERIE CURRIE и JAMES WILLIAMSON записали кавер-версию THE SHANGRI-LAS

14 дек 2016 : 		 CHERIE CURRIE: «Почему реюнион THE RUNAWAYS, скорее всего, никогда не произойдёт»

13 сен 2016 : 		 Новый альбом CHERIE CURRIE выйдет осенью

6 июн 2015 : 		 CHERIE CURRIE впервые за 35 лет едет в тур

30 окт 2014 : 		 LITA FORD, CHERIE CURRIE, MARKY RAMONE выступили в CHILLER THEATRE

2 дек 2013 : 		 Новая песня LITA FORD & CHERIE CURRIE

30 окт 2013 : 		 LITA FORD и CHERIE CURRIE вышли на одну сцену

5 авг 2012 : 		 GLENN DANZIG записал дуэт с CHERIE CURRIE

20 мар 2011 : 		 MATT SORUM завершил сведение альбома CHERIE CURRIE

23 янв 2011 : 		 На новом альбоме CHERIE CURRIE будут SLASH, DUFF MCKAGAN, BILLY CORGAN

23 дек 2010 : 		 MATT SORUM заканчивает работу над альбомом CHERIE CURRIE

11 ноя 2010 : 		 MATT SORUM работает над альбомом CHERIE CURRIE
| - |

|||| сегодня

CHERIE CURRIE: «JOAN JETT и LITA FORD в долгу перед поклонниками»



zoom
CHERIE CURRIE в рамках недавней беседы ответила на вопрос, какие у неё взаимоотношения с бывшими участницами THE RUNAWAYS:

«Я единственная участница группы, которая играла со всеми их них после того, как THE RUNAWAYS разошлись, распались. Я играла с Lita'ой — я выступала с ней последний раз году в 2015-м, если правильно помню. Но я также играла и с Сэнди, пока она не ушла, я играла с Joan и Jackie. Так что я играла со всеми участницами группы. Но у Lita'ы большие проблемы с Kenny [менеджером, сопродюсером и соавтором песен Jett на протяжении более чем четырёх десятилетий]. Теперь я понимаю, почему. Когда Joan была увлечена процессом, Lita не была в нём заинтересована. Когда же Lita была увлечена, до этого не было никакого дела Joan. А сейчас знаете что, девочки? Вы с ума сошли? Просто повзрослейте.

Joan использует отговорку, что мы уже не подростки, мы уже не THE RUNAWAYS. Но мне кажется, что это невероятный эгоизм. Ты делаешь что-то для фанатов, и когда ты начинаешь думать, что делаешь что-то для себя после стольких лет успеха в этом бизнесе... Я реально считаю, что и Lita, и Joan в долгу перед фанатами. Но это только моё мнение».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом