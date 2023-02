сегодня



CHERIE CURRIE: «JOAN JETT и LITA FORD в долгу перед поклонниками»



CHERIE CURRIE в рамках недавней беседы ответила на вопрос, какие у неё взаимоотношения с бывшими участницами THE RUNAWAYS:



«Я единственная участница группы, которая играла со всеми их них после того, как THE RUNAWAYS разошлись, распались. Я играла с Lita'ой — я выступала с ней последний раз году в 2015-м, если правильно помню. Но я также играла и с Сэнди, пока она не ушла, я играла с Joan и Jackie. Так что я играла со всеми участницами группы. Но у Lita'ы большие проблемы с Kenny [менеджером, сопродюсером и соавтором песен Jett на протяжении более чем четырёх десятилетий]. Теперь я понимаю, почему. Когда Joan была увлечена процессом, Lita не была в нём заинтересована. Когда же Lita была увлечена, до этого не было никакого дела Joan. А сейчас знаете что, девочки? Вы с ума сошли? Просто повзрослейте.



Joan использует отговорку, что мы уже не подростки, мы уже не THE RUNAWAYS. Но мне кажется, что это невероятный эгоизм. Ты делаешь что-то для фанатов, и когда ты начинаешь думать, что делаешь что-то для себя после стольких лет успеха в этом бизнесе... Я реально считаю, что и Lita, и Joan в долгу перед фанатами. Но это только моё мнение».







