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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
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Cherie Currie

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20 апр 2023 : 		 CHERIE CURRIE: «Шансы на реюнион THE RUNAWAYS минимальны»

9 фев 2023 : 		 CHERIE CURRIE: «JOAN JETT и LITA FORD в долгу перед поклонниками»

24 май 2021 : 		 CHERIE CURRIE: «Хотела бы, чтобы LITA FORD и JOAN JETT решили свои проблемы»

2 окт 2020 : 		 Новая песня CHERIE CURRIE и DAVE SCHULZ

21 авг 2020 : 		 CHERIE CURRIE и BRIE DARLING исполняют песню SOUNDGARDEN

3 июн 2020 : 		 SUZI QUATRO и CHERIE CURRIE исполняют классику SWEENEY TODD

9 апр 2020 : 		 Новый релиз CHERIE CURRIE выйдет весной

22 май 2019 : 		 CHERIE CURRIE и JAMES WILLIAMSON записали кавер-версию THE SHANGRI-LAS

14 дек 2016 : 		 CHERIE CURRIE: «Почему реюнион THE RUNAWAYS, скорее всего, никогда не произойдёт»

13 сен 2016 : 		 Новый альбом CHERIE CURRIE выйдет осенью

6 июн 2015 : 		 CHERIE CURRIE впервые за 35 лет едет в тур

30 окт 2014 : 		 LITA FORD, CHERIE CURRIE, MARKY RAMONE выступили в CHILLER THEATRE

2 дек 2013 : 		 Новая песня LITA FORD & CHERIE CURRIE

30 окт 2013 : 		 LITA FORD и CHERIE CURRIE вышли на одну сцену

5 авг 2012 : 		 GLENN DANZIG записал дуэт с CHERIE CURRIE

20 мар 2011 : 		 MATT SORUM завершил сведение альбома CHERIE CURRIE

23 янв 2011 : 		 На новом альбоме CHERIE CURRIE будут SLASH, DUFF MCKAGAN, BILLY CORGAN

23 дек 2010 : 		 MATT SORUM заканчивает работу над альбомом CHERIE CURRIE

11 ноя 2010 : 		 MATT SORUM работает над альбомом CHERIE CURRIE
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CHERIE CURRIE: «Шансы на реюнион THE RUNAWAYS минимальны»



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CHERIE CURRIE в рамках недавней беседы скептически оценила шансы на реюнион THE RUNAWAYS:

«Всё потому, что Lita и Joan не могут найти общий язык. Я очень надеялась, что это случится, но теперь я абсолютно уверена, что этого не произойдёт... Если только не случится чудо со стороны Joan и Lita'ы, в чём я сомневаюсь. Но я не могу контролировать людей. И это очень плохо, потому что всё могло бы получиться просто замечательно».

Вспомнив о том случае, когда воссоединение RUNAWAYS чуть не произошло более 25 лет назад, Currie рассказала:

«Joan этого хотела. Lita обратилась ко мне и Сэнди в 1997 году и попросила нас пригласить Joan, и та согласилась. И Кенни [Лагуна, менеджер Джоан] пошёл на уступки, заключил контракт на запись; мы собирались уже планировать турне. А потом в первом телефонном разговоре со всеми нами Lita просто слетела с катушек и сказала: "Нет, я не буду этого делать", потому что она просто ненавидит Кенни. И уже потом они заставили меня позвонить Lita'е, а та говорит: "Я и так известна, мне это дерьмо без надобности". Я ответила: "Пожалуйста, сделай это для Сэнди Уэст, Lita. Сделай это для Сэнди". А она не согласилась, и за это я никогда её не прощу. Потому что Сэнди очень пригодился бы этот импульс. Но люди эгоистичны по жизни. Я не знаю, почему люди такие самовлюблённые и такие эгоистичные. Но Lita из таких, она пошла на этот шаг и не думала о Сэнди. И вот мы потеряли её всего семь лет спустя».




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