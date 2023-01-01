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CHERIE CURRIE: «Шансы на реюнион THE RUNAWAYS минимальны»



CHERIE CURRIE в рамках недавней беседы скептически оценила шансы на реюнион THE RUNAWAYS:



«Всё потому, что Lita и Joan не могут найти общий язык. Я очень надеялась, что это случится, но теперь я абсолютно уверена, что этого не произойдёт... Если только не случится чудо со стороны Joan и Lita'ы, в чём я сомневаюсь. Но я не могу контролировать людей. И это очень плохо, потому что всё могло бы получиться просто замечательно».



Вспомнив о том случае, когда воссоединение RUNAWAYS чуть не произошло более 25 лет назад, Currie рассказала:



«Joan этого хотела. Lita обратилась ко мне и Сэнди в 1997 году и попросила нас пригласить Joan, и та согласилась. И Кенни [Лагуна, менеджер Джоан] пошёл на уступки, заключил контракт на запись; мы собирались уже планировать турне. А потом в первом телефонном разговоре со всеми нами Lita просто слетела с катушек и сказала: "Нет, я не буду этого делать", потому что она просто ненавидит Кенни. И уже потом они заставили меня позвонить Lita'е, а та говорит: "Я и так известна, мне это дерьмо без надобности". Я ответила: "Пожалуйста, сделай это для Сэнди Уэст, Lita. Сделай это для Сэнди". А она не согласилась, и за это я никогда её не прощу. Потому что Сэнди очень пригодился бы этот импульс. Но люди эгоистичны по жизни. Я не знаю, почему люди такие самовлюблённые и такие эгоистичные. Но Lita из таких, она пошла на этот шаг и не думала о Сэнди. И вот мы потеряли её всего семь лет спустя».







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