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CHERIE CURRIE : «Хотела бы, чтобы LITA FORD и JOAN JETT решили свои проблемы»



В рамках недавнего интервью с CHERIE CURRIE у неё спросили, есть ли шанс того, что RUNAWAYS могут собраться ещё раз, на что она ответила:



«Я играла со всеми девочками отдельно — со всеми, с LITA'ой FORD, с JOAN JETT и, конечно же, с Сэнди, я не отыграла ни одного концерта без неё до того момента, как она ушла из жизни [из-за рака в 2006]. Так что я единственная, кто играл со всеми участниками группы.



У Lita'ы и Joan есть небольшие трения, и это и является небольшой проблемой. Lita не любит Kenny [продюсера и менеджера Joan], и мне бы хотелось, чтобы это всё закончилось, но, если говорить честно, я не верю в это».



Она заметила, что её отношения с Kenny также пострадали из-за выпуска сольного альбома "Blvds Of Splendor", выход которого затянулся на десять лет:



«Kenny был моим менеджером [на момент начальных работ над "Blvds Of Splendor"]. Мы дружили лет двадцать, но потом, к сожалению, он задержал пластинку на десять лет, и это сказалось на наших отношениях».







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