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Cherie Currie

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24 май 2021 : 		 CHERIE CURRIE: «Хотела бы, чтобы LITA FORD и JOAN JETT решили свои проблемы»

2 окт 2020 : 		 Новая песня CHERIE CURRIE и DAVE SCHULZ

21 авг 2020 : 		 CHERIE CURRIE и BRIE DARLING исполняют песню SOUNDGARDEN

3 июн 2020 : 		 SUZI QUATRO и CHERIE CURRIE исполняют классику SWEENEY TODD

9 апр 2020 : 		 Новый релиз CHERIE CURRIE выйдет весной

22 май 2019 : 		 CHERIE CURRIE и JAMES WILLIAMSON записали кавер-версию THE SHANGRI-LAS

14 дек 2016 : 		 CHERIE CURRIE: «Почему реюнион THE RUNAWAYS, скорее всего, никогда не произойдёт»

13 сен 2016 : 		 Новый альбом CHERIE CURRIE выйдет осенью

6 июн 2015 : 		 CHERIE CURRIE впервые за 35 лет едет в тур

30 окт 2014 : 		 LITA FORD, CHERIE CURRIE, MARKY RAMONE выступили в CHILLER THEATRE

2 дек 2013 : 		 Новая песня LITA FORD & CHERIE CURRIE

30 окт 2013 : 		 LITA FORD и CHERIE CURRIE вышли на одну сцену

5 авг 2012 : 		 GLENN DANZIG записал дуэт с CHERIE CURRIE

20 мар 2011 : 		 MATT SORUM завершил сведение альбома CHERIE CURRIE

23 янв 2011 : 		 На новом альбоме CHERIE CURRIE будут SLASH, DUFF MCKAGAN, BILLY CORGAN

23 дек 2010 : 		 MATT SORUM заканчивает работу над альбомом CHERIE CURRIE

11 ноя 2010 : 		 MATT SORUM работает над альбомом CHERIE CURRIE
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CHERIE CURRIE: «Хотела бы, чтобы LITA FORD и JOAN JETT решили свои проблемы»



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В рамках недавнего интервью с CHERIE CURRIE у неё спросили, есть ли шанс того, что RUNAWAYS могут собраться ещё раз, на что она ответила:

«Я играла со всеми девочками отдельно — со всеми, с LITA'ой FORD, с JOAN JETT и, конечно же, с Сэнди, я не отыграла ни одного концерта без неё до того момента, как она ушла из жизни [из-за рака в 2006]. Так что я единственная, кто играл со всеми участниками группы.

У Lita'ы и Joan есть небольшие трения, и это и является небольшой проблемой. Lita не любит Kenny [продюсера и менеджера Joan], и мне бы хотелось, чтобы это всё закончилось, но, если говорить честно, я не верю в это».

Она заметила, что её отношения с Kenny также пострадали из-за выпуска сольного альбома "Blvds Of Splendor", выход которого затянулся на десять лет:

«Kenny был моим менеджером [на момент начальных работ над "Blvds Of Splendor"]. Мы дружили лет двадцать, но потом, к сожалению, он задержал пластинку на десять лет, и это сказалось на наших отношениях».

CHERIE CURRIE Wishes LITA FORD And JOAN JETT





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