сегодня



Новая песня NIGHTMARER



"Throe Of Illicit Withdrawal", новая песня группы NIGHTMARER, в состав которой входят нынешние и бывшие участники The Ocean, War From A Harlots Mouth, Gigan и других команд, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Deformity Adrift, выход которого запланирован на пятое мая на Total Dissonance Worship и Vendetta Records:



"Brutalist Imperator"

"Baptismal Tomb"

"Throe Of Illicit Withdrawal"

"Tooms"

"Suffering Beyond Death"

"Taufbefehl"

"Hammer Of Desolation"

"Endstadium"

"Obliterated Shrine"







+0 -0



просмотров: 83