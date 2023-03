сегодня



Новое видео NIGHTMARER



Taufbefehl, новое видео NIGHTMARER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Deformity Adrift”, выход которого намечен на пятое мая на Vendetta Records и Total Dissonance Worship:



Brutalist Imperator

Baptismal Tomb

Throe of Illicit Withdrawal

Tooms

Suffering Beyond Death

Taufbefehl

Hammer of Desolation

Endstadium

Obliterated Shrine http://nightmarer.com/







просмотров: 160