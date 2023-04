17 апр 2023



Новая песня NIGHTMARER



“Brutalist Imperator,” новая песня группы NIGHTMARER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Deformity Adrift”, выход которого намечен на пятое мая на Vendetta Records и Total Dissonance Worship:



Brutalist Imperator

Baptismal Tomb

Throe of Illicit Withdrawal

Tooms

Suffering Beyond Death

Taufbefehl

Hammer of Desolation

Endstadium

Obliterated Shrine







