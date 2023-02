сегодня



Новое видео WINTERSTORM



"To The End Of All Known“, новое видео группы WINTERSTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Everfrost", который увидит свет 17 июля на AFM Records.



Пятый студийный альбом группы под названием "Everfrost" станет первым релизом WINTERSTORM с 2016 года и их дебютом на AFM Records. Группа существует уже двенадцать лет и планирует выпустить свой самый мощный и разноплановый альбом. Группа считает, что пришло время вывести пауэр-метал от WINTERSTORM на новый уровень. Яркие элементы разных металлических стилей сливаются друг с другом и создают совершенно новое впечатление вкупе с запоминающимися припевами и могучим полифоническим вокалом.



Трек-лист:

"Origin"

"To The End Of All Known"

"The Phoenix Died (Remember)"

"Circle Of Greed"

"Future Times"

"Everfrost"

"Final Journey"

"Fate Of The Atlanteans"

"Crusade"

"Overcome The Fear"

"Silence"







