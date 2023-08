сегодня



Видео с текстом WINTERSTORM



"Fate Of The Atlanteans", новое видео с текстом группы WINTERSTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдет на будущий альбом группы "Everfrost", который увидит свет 22 сентября на AFM Records.



Пятый студийный альбом группы под названием "Everfrost" станет первым релизом WINTERSTORM с 2016 года и дебютом группы на AFM Records. Коллектив существует уже двенадцать лет и планирует выпустить свой самый мощный и разноплановый альбом. "Everfrost" станет ярким подтверждением того, что немецкую группу не зря сравнивают с такими классиками, как Blind Guardian и Rhapsody Of Fire.



"Everfrost" track listing:

01. Origin

02. To The End Of All Known

03. The Phoenix Died (Remember)

04. Circle Of Greed

05. Future Times

06. Everfrost

07. Final Journey

08. Fate Of The Atlanteans

09. Crusade

10. Overcome The Fear

11. Silence http://www.winterstormarea.com







