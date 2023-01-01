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Новое видео WINTERSTORM



"Future Times", новое видео группы WINTERSTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдёт в будущий альбом группы "Everfrost", который увидит свет 17 июля на AFM Records.



Пятый студийный альбом группы под названием "Everfrost" станет первым релизом WINTERSTORM с 2016 года и их дебютом на AFM Records. Группа существует уже двенадцать лет и планирует выпустить свой самый мощный и разноплановый альбом. "Everfrost" станет ярким подтверждением того, что немецкую группу не зря сравнивают с такими классиками, как Blind Guardian и Rhapsody Of Fire.







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