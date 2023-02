сегодня



Новая песня группы SAVAGE GRACE



"Automoton”, новая песня группы SAVAGE GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sign Of The Cross, выход которого запланирован на Massacre Records.



"Barbarians At The Gate”

“Automoton”

“Sign Of The Cross”

“Rendezvous”

“Stealin’ My Heart Away”

“Slave Of Desire”

“Land Beyond The Walls”

“Star Crossed Lovers”

“Branded”

“Helsinki Nights” (CD Bonus Track)







