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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
65
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
27
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
23
Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ...
22
ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»
15
все новости группы
Savage Grace
США
Speed Metal
http://www.savagegracemetal.com/
Myspace:
http://myspace.com/officialsavagegrace
VK.com:
https://savagegrace1.bandcamp.com/
7 май 2023
:
Новое видео SAVAGE GRACE
14 апр 2023
:
Новое видео SAVAGE GRACE
21 мар 2023
:
Новое видео SAVAGE GRACE
23 фев 2023
:
Новая песня группы SAVAGE GRACE
21 ноя 2013
:
Новая группа из осколков SAVAGE GRACE
10 апр 2010
:
Переиздания SAVAGE GRACE выйдут в этом месяце
сегодня
Новое видео SAVAGE GRACE
"Stealin' My Heart Away", новое видео SAVAGE GRACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Sign Of The Cross, выход которого состоялся на Massacre Records пятого мая.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет