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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Savage Grace

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Новое видео SAVAGE GRACE



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"Stealin' My Heart Away", новое видео SAVAGE GRACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Sign Of The Cross, выход которого состоялся на Massacre Records пятого мая.

SAVAGE GRACE вЂ“ вЂњStealinвЂ™ My Heart AwayвЂќ Official Video Streaming




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