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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 72
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
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Savage Grace

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|||| 14 апр 2023

Новое видео SAVAGE GRACE



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"Rendezvous", новое видео SAVAGE GRACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Sign Of The Cross, выход которого запланирован на Massacre Records на пятое мая.

SAVAGE GRACE Launch Music Video For New Single "Rendezvous"




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