сегодня



Музыканты TYPE O NEGATIVE и CROWBAR в EYE AM



Бывшие участники TYPE O NEGATIVE Kenny Hickey (guitar/vocals) и Johnny Kelly (drums) вместе с Kirk'ом Windstein'ом (guitar, vocals; CROWBAR, DOWN, KINGDOM OF SORROW) и Todd'ом Strange'ом (CROWBAR, DOWN) основали группу EYE AM и готовятся к студийной работе в Gainesville, Florida.



















+1 -0



( 4 ) просмотров: 162