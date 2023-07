сегодня



EYE AM приступили к записи



Группа EYE AM, в состав которой входят бывшие участники TYPE O NEGATIVE Kenny Hickey (гитара/вокал) и Johnny Kelly (барабаны) вместе с Kirk'ом Windstein'ом (гитара, вокал; CROWBAR, DOWN, KINGDOM OF SORROW) и Todd'ом Strange'ом (CROWBAR, DOWN), отправилась в студию OCD Recording And Production для записи дебютного альбома.





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 170